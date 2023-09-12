Сборная России сыграла со счетом 1:1 с командой Катара

Россия сыграла с Катаром вничью на гостевом товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Эль-Джануб».

Сборная России по футболу сыграла со счетом 1:1 с командой Катара в гостевом товарищеском матче. Игра состоялась на стадионе «Эль-Джануб», ее посетили 13 835 человек, сообщает ТАСС.

У Катара мяч на 70-й минуте забил Ахмед Алаэльдин. В российской сборной показал себя Александр Солдатенков (89). Игра закончилась ничьей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Зенит» объявил состав на матч против одного из лидеров иранского футбола «Сепаханом». В четверг, 7 сентября, состоится матч между «сине-бело-голубыми» и клубом из Исфахана. Болельщики уже едут на «Газпром Арену» в Петербурге в готовности засвидетельствовать победу одной из команд. Состав команды «Зенит» обнародовал заранее. Напомним, ранее стало известно, что французский нападающий Изидор перейдет в «Зенит» из «Локомотива».