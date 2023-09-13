Утром 13 сентября под Петербургом взвыли сирены

Утром 13 сентября жители Кудрово и Девяткино столкнулись с проверками систем оповещения. О них предупреждали заранее.

В спальных районах Кудрово и Девяткино Всеволожского района Ленинградской области местные жители испугались воя сирен. Проводилась проверка готовности региональной системы оповещения населения. Об этом заранее информировали в пресс-службе ГКУ «ЛЕНОБЛПОЖСПАС».

В сообщении отмечается, что в рамках плана проверки были задействованы радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители. Жителей Ленинградской области призывали соблюдать спокойствие во время проверок.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Приморском районе Петербурга проверили системы оповещения. Во время проверки были отработаны действия дежурных и оперативных служб для обеспечения оповещения в случае чрезвычайной ситуации в соответствии с принятым порядком.