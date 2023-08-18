В Приморском районе Петербурга проверили системы оповещения

В Приморском районе Петербурга проверили системы оповещения
Фото: Baltphoto

Жители Санкт-Петербурга рассказали о проверке готовности системы оповещения населения.

Утром, 18 августа, в Приморском районе Северной столицы зазвучали сигналы системы оповещения. Об этом Gazeta.SPb рассказали читатели. Во время проверки были отработаны действия дежурных и оперативных служб для обеспечения оповещения в случае чрезвычайной ситуации в соответствии с принятым порядком.

Стоит также отметить, что на данный момент официальной информации от представителей районной администрации или властей Петербурга о плановых проверках готовности системы оповещения не поступало.

Напомним, в конце мая 2023 года был объявлен аукцион на работу с системой централизованного оповещения в Петербурге. На передачу, прием и обработку сообщений потрачено больше 80 миллионов рублей, которые пошли на оповещение горожан в мирное и военное время.

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