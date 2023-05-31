В Петербурге крупную сумму потратят на оповещение об опасности в мирное и военное время

В Санкт-Петербурге объявлен аукцион на работу с системой централизованного оповещения. В городе на прием, обработку и передачу сообщений потратят больше 80 миллионов рублей.

Средства пойдут на оповещение горожан и гостей северной столицы как в мирное время, так и в военное. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Разработанный контракт на оказание указанных услуг рассчитан до 2025 года. Оповещение в случае чрезвычайных происшествий будет вестись с помощью комплексов технических средств оповещения региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (КТС РАСЦО).

В техзадании указано, что подрядная организация должна будет непрерывно оказывать услугу. Уровень разборчивости слов для сообщений обозначен на 93%. За качеством будут следить ответственные службы.