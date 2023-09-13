Аномальная жара придет в девять российских регионов

В девяти регионах России ожидается аномально-теплая погода. Это коснется и Ленобласти.

Сразу в девяти российских регионах в ближайшие дни придет аномальное тепло. Речь идет о Ленинградской, Архангельской, Псковской, Сахалинской, Вологодской областях, Эвенкийском районе и Карелии. Об этом в беседе с журналистами заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как сообщает ТАСС, ожидается, что в этих регионах температура воздуха будет на семь и более градусов выше нормы. Так, например, в Ленобласти ожидается до +24 градусов, в Вологодской области и Карелии до 21–22 градусов тепла.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге прошла самая теплая ночь 13 сентября впервые за 54 года. В среду ожидаются самые высокие дневные показатели тепла. По словам специалиста, может произойти «перекрытие» и среднесуточной, и максимальной дневной температуры.