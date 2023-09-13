В Петербурге закрыли Бюро регистрации несчастных случаев

В Петербурге больше не работает Бюро регистрации несчастных случаев. Теперь горожане сами должны обзванивать больницы, если их близких увезли на скорой с улицы.

В Петербурге горожане заметили, что закрылось Бюро регистрации несчастных случаев (БРНС). Телефоны учреждения молчат, а на сайте нет никакой информации. Об этом сообщают петербургские СМИ.

Это значит, что теперь, чтобы узнать, куда человека с улицы увезла скорая помощь, к примеру, после ДТП, нужно самостоятельно позвонить во все больницы города и Ленинградской области. Справочная БРНС прекратила работу 30 августа. В ГУ МВД подтвердили факт того, что бюро прекратило свое существование.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пострадавших в ДТП под Петербургом велосипедисток перевели в больницы города. Три пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Ленинградской области девочки-велосипедистки были переведены из областного стационара в больницы Петербурга.