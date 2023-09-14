Иван Ургант посетил родной Петербург для тайных съемок в фильме

Российский телеведущий Иван Ургант приехал в Санкт-Петербург на съемки фильма блогера и журналиста Николая Солодникова.

Ранее ведущий шоу «Вечерний Ургант» опубликовал несколько кадров в соцсетях из Петербурга, заставив поклонников гадать, для чего артист вернулся на родину. Как оказалось, Ургант принял участие в съемках художественного фильма Сокурова. Отмечается, что картина станет дебютом журналиста в кино.

Telegram-канал «Сеанс» также рассказал, что Ургант сыграл в фильме одну из главных ролей. Съемки проходили в Новгородской области и Северной столице, однако сюжет и название проекта пока держится в секрете. Дата премьеры также будет объявлена позднее. Информацию об участии Урганта в съемках подтвердили и в Фонде Сокурова «Пример интонации».

Ранее поклонников Урганта удивили перемены в имидже шоумена.