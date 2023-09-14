Психолог Сатья Дас рассказал о секретах счастливого брака

Известный психолог и тренер личностного роста Сатья Дас считает, что крепкий фундамент, готовность к работе, здоровая эмоциональная атмосфера — это залог крепких отношений.

Сатья Дас заявил, что парам нужно быть готовыми к напряженной работе, а вместе с этим и к возможным трудностям в будущем. Он считает, что каждый должен учиться и преодолевать трудности для улучшения отношений. Некоторым людям это проще, так как они не имеют негативного опыта.

Психолог утверждает, что счастливые семейные отношения возможны только при наличии крепкого фундамента. Он может быть философский, культурный, духовный или традиционный, но важно чтобы пара могла на него опереться. Ведь только имея крепкую опору можно достичь задуманной цели.

«Отношение к жене должно быть, как к посланнице Бога, который дал тебе защиту. Дети тоже не просто случайные персонажи. Часто у людей признаки счастливой семьи, как у свиней, кроются в наборе примитивных вещей — пожрать вовремя, чтобы конура была, чтобы не было беспокойства, сексом позаниматься. Я сам живу в семье — у меня есть жена, сын, родственники, я хочу все это наполнить смыслом. Вся моя деятельность — искать смысл», — сказал Дас интервью Александру Соколовскому на YouTube.

Настоящее имя психолога — Сергей Анатольевич Яковлев. Во время трехлетнего обучения в духовной академии в Сочи он приобрел псевдоним «Сатья Дас», что в переводе с индийского означает «слуга абсолютной истины».

Сатья Дас прежде всего известен своими лекциями про отношения. На своем на YouTube канале коуч рассказывает об эффективных методах построения гармоничных отношений, воспитание детей, поиске своего пути в жизни, а об актуальных темах, связанных с сексуальностью, причинах алкоголизма и признаках насилия в отношениях.

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