Европейский сервис может навсегда покинуть Пулково вместе с заграничными акционерами

Немецкая компания Fraport готовиться выйти из состава владельцев аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Освободившийся актив могут приобрести владельцы других российских воздушных гаваней.

По словам главы банка ВТБ Андрея Костина, немецкая группа может продать свою долю во владении Пулково уже до конца 2023 года, но на актив уже претендуют «все, у кого есть аэропорты в России». При этом, по мнению аналитиков издания Мойка78, главными участниками станут владельцы трех крупнейших холдингов: Роман Троценко («Новапорт»), Виктор Вексельберг («Аэропорты Регионов») и Олег Дерипаска («Аэродинамика»).

Однако пассажиры их авиа гаваней регулярно жалуются на сервис и другие многочисленные проблемы. Так, многие, кто пользовался услугами «Новопотра» отмечают большие очереди. Если в Пулково готовы идти навстречу пассажирам и открывают дополнительные стойки, то в других аэропортах люди могут просто не успеть пройти регистрацию из-за образовавшихся очередей.

Среди остальных вопросов к российским воздушным гаваням обычно выделяют хамство со стороны персонала, грязь в туалетах и невозможность добраться до места на общественном транспорте по вечерам. В связи с этим не исключено, что после ухода европейской компании сервис в Пулково также может серьезно пострадать.

Ранее стало известно, что вторую очередь Пулково начнут строить до середины 2025 года.