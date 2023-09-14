100 кузбасских кедров высадят в Петербурге по инициативе губернатора Кемеровской области

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев распорядился высадить 100 кузбасских кедров в Санкт-Петербурга. Еще 300 деревьев отправились в республики Донбасса.

О высадке кедров стало известно 134 сентября. По информации пресс-службы правительства Кемеровской области, инициатива принадлежит Цивилеву. Он договорился с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным о подготовке аллеи в честь 80-летия со дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Еще 100 деревьев отправятся в Петербург и будут высажены на аллее в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда.

«Освобождение Донбасса и снятие блокады Ленинграда — важнейшие события Великой Отечественной войны», — сказал губернатор Кемеровской области.

Он также подчеркнул, что кедр не только свяжет Кузбасс, Донбасс и Петербург, но и поможет надолго сохранить историческую память.

Ранее в Правительстве Петербурга утвердили план на празднование 80-летия со дня снятия блокады Ленинграда.