Стала известно возможная причина пожара в торговом центре на Бухарестской

На Бухарестской пожар уничтожил торговый центр. Стало известно, почему инцидент мог произойти.

В пятницу, 15 сентября, во Фрунзенском районе Петербурга произошел крупный пожар: загорелся торговый центр, в здании которого раньше находился кинотеатр «Слава» в Купчино. Стало известно, почему загорелось здание, которое пожарным пришлось тушить пять часов.

Как стало известно Gazeta.SPb, 1 000 квадратных метров предположительно вспыхнули из-за замыкания электропроводки на летней веранде ресторана, который находится в здании. Также в торговом центре располагались несколько магазинов, в том числе книжный. Пострадавших нет. Пламя зацепило несколько машин: Mitsubishi Outlander, Mazda3, Škoda Rapid, Subaru XV, Renault Sandero, Volkswagen Transporter и Toyota Camry. Ущерб устанавливается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге вспыхнул торговый центр.