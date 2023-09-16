Петербуржец пострадал из-за вспыхнувших простыней на Серебристом бульваре

В Приморском районе человек пострадал при квартирном пожаре. Его госпитализировали.

Вечером субботы, 16 сентября, в одном из домов на Серебристом бульваре в Приморском районе Петербурга произошел пожар, в результате которого пострадал человек. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МЧС России по Северной столице.

Диспетчер получил сообщение о возгорании в 16:29. Прибывшие спасатели обнаружили, что в трехкомнатной квартире в комнате площадью 12 квадратных метров горело постельное белье на площади два «квадрата». Пламя удалось потушить до приезда спасателей. Пострадавшего госпитализировали. На вызове работали 12 человек личного состава и три единицы специальной техники.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пожар на Кронверкском закончился для петербуржца больницей. Диспетчер получил сообщение о возгорании в 09:50.