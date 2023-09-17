Лариса Долина решила запечь «подложенную свинью» с яблоками

Лариса Долина запекла «подложенную свинью» с яблоками в новом сериале. Звезда много работает несмотря на возраст.

Российская артистка Лариса Долина недавно отметила свое 68-летие и несмотря на возраст продолжает много работать. Так, недавно звезда согласилась сняться в российско-турецком сериале «Блеск», который скоро смогут увидеть зрители.

Как сообщают «7 дней», в картине она играет мать главного героя. На кадрах видно, что персонажу Долиной в качестве угрозы прислали свиную голову. Героиня не растерялась и решила запечь ее с яблоками. Артистка отмечает, что у нее простой райдер и она не будет просить черешню зимой. Все, что ей было нужно на съемочной площадке: вода, лимон и кофе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что оголившая колени Долина отреагировала на хейт из-за провокационного наряда. Возраст для нее – не главное.