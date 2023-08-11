Оголившая колени Долина отреагировала на хейт из-за провокационного наряда

Артистка считает, что может носить все что ей нравится. Возраст для нее – не главное.

Народная артистка Лариса Долина шокировала поклонников нарядом провокационной длины. Незадолго до своего 68-летия звезда решила оголить колени, надев джинсовую мини-юбку. Ее поступок вызвал множество противоречивых комментариев.

Хейтеры раскритиковали артистку за то, что, по их мнению, она одета не по своему возрасту. Долиной порекомендовали вспомнить советы стилистов пожилым женщинам не оголять колени и локти. Однако артистка не хочет загонять себя в рамки и заявила, что со своей фигурой она может позволить себе любую одежду. Она считает, что выглядит хорошо и может носить все, что хочет, сообщают «7 дней».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дочь Долиной рассказала о своем страхе к собственной матери. Сейчас женщины пытаются разрешить все проблемы во взаимоотношениях и перейти к «экологичному» общению.