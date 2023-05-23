Дочь Долиной рассказала о своем страхе к собственной матери

Лариса Долина в последнее время выбралась из всех конфликтов и пока больше в них не вмешивается. Несмотря на это, обсуждение предыдущих шумных новостей вокруг певицы продолжается до сих пор. Некоторые слухи подкрепила единственная дочь артистки Ангелина.

Взрослый ребенок Долиной высказалась о том, что она сама же боялась своей звездной матери. Сейчас женщины пытаются разрешить все проблемы во взаимоотношениях и перейти к «экологичному» общению.

Страх из детства

Ангелина рассказала, что боится маму еще с детства. В маленьком возрасте девочка жила с бабушкой, так что родительницу знала совсем мало. Отсюда и возник страх перед родным человеком.

Сама Долина тяжело справлялась с ролью матери. Рождение дочери далось ей с трудом. Когда Лине было три дня, та заболела гемолитической желтухой, так что приходилось непросто.

Позднее некоторый тревожный трепет перед матерью возникал, поскольку Лариса Долина — особа на вид серьезная и строгая. Ее дочь Ангелина отметила, что осознала звездный статус мамы лишь с возрастом, а сначала было трудно со всем этим справиться.

Нынешние отношения

Сейчас Ангелина общается с родной матерью регулярно, а их отношениям можно даже позавидовать. Долина-старшая даже подарила своей взрослой дочери персонализированную сумку — достаточно дорогой аксессуар. Об этом Лина рассказала в беседе с «Дни.ру».

Женщины признаются, что наверстывают упущенное. Лариса Долина во многом «заполняет пробелы» общением с 11-летней внучкой. Школьница Саша участвует с бабушкой в телепроекте «Две звезды». Ангелина серьезно переживает за дочь, но старается доверять матери.

Для ребенка телепроект в столь раннем возрасте может стать серьезным стрессом. При этом все может развернуться и по-другому. Например, Саша вполне может вдохновиться бабушкой и пойти по ее стопам.

Лина в свое время такой возможностью не воспользовалась. По ее словам, она никогда не жаждала сцены и не хотела быть популярной. Вполне хватало довольствоваться выступлениями матери и ее видео с песнями на youtube-канале.