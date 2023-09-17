Более 600 тысяч петербуржцев привились от гриппа

Более 600 тысяч петербуржцев привились от гриппа
Фото: Baltphoto

Более 600 тысяч жителей Петербурга привились от гриппа за первую половину сентября. Об этом сообщили в Смольном.

Около 630 тысяч жителей Петербурга сделали прививки от гриппа за первую половину сентября. Это около 12% от всего населения Северной столицы. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации города на Неве.

Так, на прошедшей неделе в городе работали 256 прививочных бригад на 310 объектах. Местные жители могут вакцинироваться как в передвижных пунктах, так и в районных поликлиниках.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что иммунолог Жемчугов рассказал россиянам, как избежать сезонного гриппа. По словам специалиста, предсказать распространение гриппа можно с такой же степенью вероятности, как и погоду, поскольку рост заболеваемости зависит от многих условий. Он также подчеркнул, что осенью многие заболевания, действительно, распространяется быстрее.

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