«Зенит» обыграл «Рубин» со счетом 3:0

Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл хозяев поля в Казани, клуб «Рубин» потерпел поражение со счетом 3:0. Следующая игра победителей пройдет в Грозном с «Ахматом».

В Казани состоялся футбольный матч между петербургским футбольным клубом «Зенит» и казанским «Рубином». Петербуржцы обыграли казанцев со счетом 3:0. Игра проходила на «Ак Барс Арене». Информацией об этом поделились в пресс-службе «Зенита».

Первый гол забил Изидор на восьмой минуте. Остальные два мяча выпали на второй тайм. «Сине-бело-голубые» забили мячи с разницей в четыре минуты: Кассьерра на 55-й минуте и Клаудиньо на 59-й. Следующая игра петербуржцев пройдет в Грозном с хозяевами стадиона, клубом «Ахмат».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полузащитник «Спартака» Зобнин отреагировал на слухи о переходе в «Зенит».По словам футболиста, о своем «переходе» в команду «сине-бело-голубых» он узнал во время телефонного разговора с мамой.