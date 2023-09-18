Отопительный сезон в Петербурге начнется с конца сентября

Отопительный сезон в Петербурге начнется с конца сентября
Фото: Baltphoto

Правительство Санкт-Петербурга утвердило план на включение периодического отопления в городских квартирах.

На заседании правительства чиновники обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону. Так, по словам руководителя комитета по энергетику и инженерному обеспечению Станислава Протасова, Петербург готов к началу холодов на 95%. Полностью все подготовительные мероприятия завершаться до 1 октября.

Он также отметил, что отопительный сезон в городе начнется не раньше сентября, благодаря хорошей погоде. В качестве примера он привел статистику за аналогичный период прошлого года, согласно которой, периодическое отопление было включено 8 сентября, а полноценный отопительный сезон начался со второго месяца осени.

Ранее Gazeta.SPb писала, что отопление в квартирах Петербурга могут не включить минимум до октября.

новости СПб отопление Станислав Протасов


 

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