Уклонистам грозит запрет на выезд за пределы России в случае неявки в военкомат

Временно исполняющий обязанности военного комиссара Санкт-Петербурга Марат Урмансов рассказал, какое наказание ждет призывников, за неявку в военкомат в течении 20 дней с момента получения повестки.

На заседании правительства Петербурга Урмансов объяснил, что с момента получения повестки гражданин России должен явиться в военкомат в течении 20 дней для сверки данных воинского учета. Если этого не произойдет, гражданам, не имеющим отсрочки, грозит запрет на выезд из страны.

Кроме того, врио военкома Северной столицы также отметил, что призывнику могут ограничить право распоряжаться недвижимостью, транспортом, получать кредиты и даже регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Оповещения о необходимости явиться в военкомат будут приходить тремя способами: документом лично в руки под расписку, повесткой-заказным письмом и электронной повесткой.

Ранее стало известно, что мигрантов с российским гражданством из Петербурга могут начать призывать в армию.