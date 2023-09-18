Дмитрий Губерниев сравнил пять поражений СКА с игрой «Зенита»

Российский журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал неудачи хоккейного клуба СКА, который проиграл пять раз подряд в сети стартовых матчах сезона – 2023/2024.

Новый хоккейный сезон начался для СКА неудачно, а масло в огонь подлило поражение в игре с «Сибирью» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Спортивные болельщики называют это «худшим стартом» за последние 18 лет и требуют выгнать главного тренера команды Романа Ротенберга. Ситуацию решил прокомментировать и Дмитрий Губерниев.

От отметил, что у СКА большой и сбалансированный состав, который дополняют прекрасные тренеры. Телеведущий подчеркнул, что Ротенбергу следует «крепко подумать» что было сделано не так. Произошедшее журналист называет несчастным случаем, которые иногда происходят. В качестве сравнения он привел футбольный клуб «Зенит», который как и СКА базируется в Санкт-Петербурге, отметив, что все ждут, когда «сине-бело-голубые» начнут сезон с пяти поражений.

«Это бы сейчас всколыхнуло футбольную общественность всей страны. Но «Зенит» таких подарков не делает. А СКА сделал, так бывает», — цитирует Губерниева «Советский Спорт».

Ранее экс-хоккеист Андрей Зюзин назвал грубой ошибкой работу судей на матче СКА-«Сибирь».