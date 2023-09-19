Пятилетний самокатчик врезался в автомобиль на проспекте Маршала Жукова

Юный житель Санкт-Петербурга во время поездки на самокате врезался в автомобиль. Пострадавшего отправили в больницу.

Авария произошла вечером, 18 сентября, во дворе одного из домов на проспекте Маршала Жукова в Красносельском районе. Гуляя во дворе вместе с мамой пятилетний мальчик поехал по двору на самокате. В это время из-за угла повернул автомобиль, но юный петербуржец его не заметил и врезался в транспортное средство.

По информации «Мегаполиса», ребенок ударился головой и у него пошла кровь. Мать мальчика находилась неподалеку и узнала о происшествии от другого мальчика. По словам очевидцев, у женщины не было претензий к водителю. Пострадавшего доставили в больницу, чтобы сделать рентгеновские снимки.

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