В Петербурге отреставрировали скульптуру зайца Арсения у Петропавловской крепости

Памятник зайцу Арсению у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге вернулся с реставрации. Скульптуру восстановляли и разместили на прежнем месте.

В конце августа жители Северной столицы заметили исчезновение знаменитого зайца Арсения. Скульптура, которая обычно располагалась на деревянном столбе у Петропавловской крепости, неожиданно пропала. Как оказалось, памятник, связанный с топонимической легендой Заячьего острова, временно увезли на реставрацию.

По словам начальника аварийно-дежурного управления СПб ГБУ «Мостотрест» Константина Красикова, у косого была замечена трещина в ухе. Дефект устранили, почистили скульптуру, заварили и покрасили.

«На следующей неделе мы его поставим на место, чтобы радовал жителей», — цитирует Красикова телеканал «Санкт-Петербург».

Напомним, скульптура была установлена в Петербурге 20 лет назад, а на реставрацию отправлялась в 2021 году. Традиционно жители и гости города бросают к памятнику монетки на удачу.