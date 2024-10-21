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В Петербурге снова пройдет балет-феерия «Бал сказок»

Фото: balskazok.ru

Со 2 и по 3 ноября 2024 года, во время школьных каникул, петербуржцы и гости города смогут насладиться полюбившимся многим балетом-феерией «Бал сказок». Этот яркий спектакль объединяет танцы, волшебство, великолепную музыку и удивительные мультимедийные декорации.

Зрителей ждет захватывающее путешествие в волшебный мир танца с участием Волшебницы-Феи и юной балерины Маши. В программе представлены самые запоминающиеся сцены из известных балетов, таких как «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Жар-птица», «Корсар», «Шехеразада», «Конек-горбунок», «Золушка» и «Фея кукол» в редакции Николая Цискаридзе.

В спектакле выступят звездные артисты, чьи имена известны на лучших сценах мира. Среди них Фарух Рузиматов и Иван Васильев, неподражаемая Илзе Лиепа, а также специальные гости из Беларуси Людмила Хитрова и Дмитрий Уксусников. Кроме того, зрителей порадуют аристократ танца Игорь Колб, очаровательная Кристина Шапран, романтичные Марфа Федорова и Андрей Ермаков, а также прима-балерины и премьеры Большого, Мариинского, Михайловского театров и Большого театра Беларуси. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

К спектаклю присоединятся юные артисты из Академии русского балета имени А. Я. Вагановой, Русской национальной балетной школы Илзе Лиепа и артисты Петербургского государственного театра детского балета, которые привнесут свежесть и энергию в представление.

Бал, который казался исчезнувшим из нашей жизни, снова станет реальностью в Большом концертном зале «Октябрьский». Спектакли балета-феерии «Бал сказок» в постановке заслуженного деятеля искусств России Николая Андросова обещают незабываемые впечатления. Звездные исполнители увлекут зрителей в волшебный круговорот танца, а чудесная музыка заставит сердца биться в такт.

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