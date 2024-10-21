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Рост доходов гостиниц в России с января по август 2024 года составил 28%

Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности Министерства экономического развития Российской Федерации Георгий Груша сообщил, что с января по август 2024 года доходы бизнеса в туристической сфере достигли 28%. Это заявление Груша сделал во время круглого стола в Государственной думе, сообщило издание abn.agency.

Он подчеркнул, что текущий год демонстрирует позитивные тенденции в доходах, которые продолжают расти. По его словам, показатель доходов за восемь месяцев 2024 года составляет 28%, при этом также наблюдается увеличение доходов в сегменте гостиничного бизнеса и коллективных средств размещения. Груша отметил, что благодаря государственной поддержке в России происходит прирост номерного фонда.

Кроме того, директор департамента указал на значительный рост инвестиций в туристическую отрасль. В первые шесть месяцев 2024 года объем инвестиций составил 377 миллиардов рублей, что на 60% превышает аналогичный показатель за тот же период 2023 года.

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