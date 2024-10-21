Пригородные поезда Петербурга начнут курсировать по новому графику с 27 октября

С воскресенья, 27 октября, пригородные поезда Петербурга перейдут на новый график работы. Об этом сообщила Северо-Западная пригородная пассажирская компания (СЗППК). Изменения в расписании связаны с сезонным снижением пассажиропотока и коснутся электричек, следующих по Московскому, Северному, Финляндскому, Витебскому и Балтийскому направлениям Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Пассажиры могут ознакомиться с новым расписанием на официальном сайте СЗППК, в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Яндекс. Электрички», а также на станциях и вокзалах.

Напомним, что с конца августа электрички начали связывать Мурино с Ладожским вокзалом, и время в пути по этому маршруту составляет не более 20 минут. Новое расписание должно помочь оптимизировать движение поездов в условиях изменения спроса на пригородные перевозки.