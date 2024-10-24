Москва по примеру Петербурга ввела ограничение скорости для СИМ, что снизило аварийность

Уменьшение максимальной скорости электросамокатов на пять километров в час в Москве привело снижению аварий на 48%, связанных с СИМ. Также в столице, по данным Центра организации дорожного движения Москвы, на 67% уменьшилось число столкновений с пешеходами.

Как сообщил «Коммерсант», тестирование механизма принудительного ограничения скорости началось 15 июля и реализуется через специальное программное обеспечение. Ограничение скорости до 20 километров в час было введено в определенных районах города в ходе трехмесячного испытания, результаты которого были опубликованы в конце испытания.

Власти планируют рассмотреть возможность распространения этого ограничения на всю территорию города в 2025 году. При этом руководители кикшеринговых компаний отмечают снижение аварийности и в других районах, где ограничение не действовало.

В Петербурге система ограничения скорости СИМ и кикшеринговых электросамокатов действует еще с 2023 года. Допустимый скоростной режим составляет 20 километров в час, а на некоторых участках города – 10-15 километров в час. Кроме того, движение на СИМ может быть полностью ограничено в зависимости от района. Договор между Комтрансом и кикшеринговыми сервисами регулярно пополняется новыми правилами, благодаря чему повышается уровень защиты.