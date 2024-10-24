Употребление фисташек улучшит здоровье глаз

Новое исследование, проведенное учеными из Школы науки и политики в области питания имени Фридмана при Университете Тафтса, показало, что ежедневное потребление фисташек может значительно улучшить здоровье глаз. Это происходит благодаря увеличению оптической плотности макулярного пигмента (MPOD) за счет растительного пигмента лютеина, который защищает глаза от синего света и возрастных повреждений. Об этом пишет planet today.

В рамках рандомизированного контролируемого исследования выяснили, что употребление 57 граммов фисташек в день на протяжении 12 недель в рамках обычного рациона привело к значительному увеличению MPOD у здоровых людей среднего и пожилого возраста. MPOD является важным показателем здоровья глаз, поскольку он защищает сетчатку и снижает риск развития возрастной макулярной дегенерации (AMD), основной причины слепоты у пожилых людей.

Результаты этого исследования актуальны, особенно на фоне данных общенационального опроса, проведенного Американским фондом слепых, который показал, что американцы больше всего боятся потери зрения среди других серьезных проблем со здоровьем.

У участников, которые ежедневно употребляли фисташки, уже через 6 недель наблюдалось значительное увеличение MPOD, и этот эффект сохранялся на протяжении всего 12-недельного периода исследования. Натуральный источник лютеина: Фисташки являются единственным орехом, который служит измеримым источником лютеина, мощного антиоксиданта, способствующего защите глаз.

Лютеин в фисташках фильтрует синий свет и действует как антиоксидант в глазах. Исследование показало, что употребление фисташек почти удвоило ежедневное потребление лютеина среди участников, что обычно очень низко в большинстве американских диет, а уровень лютеина в плазме значительно повысился.

Скотт пояснила, что участники были выбраны с низким привычным уровнем потребления лютеина в рационе, и всего 50 граммов фисташек в день быстро увеличили уровень лютеина в крови всего за 6 недель. В ходе исследования было получено около 1,6 мг лютеина из фисташек, что достаточно для удвоения среднесуточного потребления этого важного растительного пигмента, известного как ксантофиллы, среди взрослых американцев.