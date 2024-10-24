Ночные заморозки придут в Петербург в начале следующего месяца

Синоптики прогнозируют постепенное снижение температуры воздуха в Северной столице. В четверг, 24 октября, специалист Юрий Куткевич сообщил, что первые ночные заморозки в Петербурге ожидаются в начале ноября.

По его словам, первый месяц зимы начнется с плюсовых температур в дневное время. Однако ночные температуры могут опуститься до -3-4 градусов. Это создаст контраст между теплыми днями и холодными ночами.

В ближайшие дни в Петербурге еще будет относительно тепло, хотя в конце октября ожидаются осадки. Юрий Куткевич также добавил, что в выходные дни возможен небольшой дождь. Ночные температуры будут колебаться в пределах шести-девяти градусов тепла, в то время как днем максимальный прогрев воздуха достигнет 10-12 градусов, сообщил «Форпост».