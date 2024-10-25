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Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство

Дуглас Сантос. Фото: ФК "Зенит".

Бразильский защитник футбольного клуба «Зенит» Дуглас Сантос стал гражданином России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Сантос, 30-летний футболист, получил российское гражданство 21 октября после соответствующего указа президента России Владимира Путина. В этот же день сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области вручили ему паспорт. Ирина Волк выразила поздравления новому гражданину страны, отметив значимость этого события.

Дуглас Сантос присоединился к «Зениту» летом 2019 года, подписав контракт с клубом за 14 миллионов евро после перехода из немецкого «Гамбурга». На данный момент он сыграл 198 матчей за «Зенит», забив 7 голов и сделав 33 результативные передачи. За время своей карьеры в клубе Сантос пять раз становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок страны.

В 2016 году Сантос также выступал за олимпийскую сборную Бразилии, сыграв шесть матчей, а также провел один товарищеский матч за национальную команду.

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