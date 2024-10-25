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Клинический фармаколог Людмила Исаева дала советы по укреплению иммунитета осенью

Фото: Pxhere

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» клинический фармаколог Людмила Исаева рассказала о способах укрепления иммунитета в осенний период. Она отметила, что иммунная система представляет собой сложный механизм, состоящий из множества клеток, которые находятся в центральной нервной системе, кишечнике и в клетках крови. По словам Исаевой, иммунитет работает постоянно и не зависит от времени года.

Фармаколог объяснила, что на частоту простудных заболеваний осенью влияют не только иммунные функции организма, но и изменения в образе жизни, такие как сокращение светового дня. Также Людмила Исаева подчеркнула, что хронический стресс может негативно сказаться на работе иммунной системы.

Важным аспектом укрепления защитных функций организма является регулярность. Она отметила, что посещение бани, закаливание и сбалансированное питание могут значительно улучшить состояние здоровья.

Специалист порекомендовала включать в рацион больше фруктов и овощей, а также уменьшить потребление углеводов. Натуральные соки, овощи, зелень и рыба положительно влияют на микрофлору кишечника.

Кроме того, Исаева посоветовала придерживаться здорового образа жизни, не забывать о прогулках на свежем воздухе и поддерживать социальные контакты.

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