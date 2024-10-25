В Петербурге суд изменил приговор фотомодели Лилии Судаковой

Коллегия по апелляционным делам квалифицировала действия Лилии Судаковой как убийство, изменив предыдущее решение Дзержинского районного суда. Вместо условного срока, назначенного в мае, ей присудили 7 лет колонии общего режима. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Судакова была взята под стражу непосредственно в зале суда. Напомним, что девушка, ранее привлекшая внимание общественности как модель, обвинялась в убийстве своего мужа. Накануне трагедии, 28 ноября 2020 года, в квартире на Гагаринской улице произошел конфликт между супругами, когда Сергей привел знакомую домой, что вызвало недовольство Лилии. В ходе ссоры она ударила мужа кухонным ножом в сердце, после чего он скончался в больнице через два часа.

По версии Судаковой, в момент инцидента она находилась на кухне и резала помидоры, когда Сергей подошел к ней сзади и положил руку на плечо, пытаясь успокоить.

«Я ему сказала, чтобы он не трогал меня. Он не послушал и продолжил свои действия», — объяснила она.

После этого Лилия, повернувшись к мужу, оттолкнула его и, по её словам, случайно вонзила нож в грудь. Звонок в «скорую помощь» поступил почти через час. В ходе расследования выяснили, что девушка смыла кровь с пола и даже сходила в аптеку с гостьей, прежде чем попытаться оказать первую помощь своему мужу. Прибывшие на место полицейские вскоре заподозрили её в обмане, поскольку Судакова заявила, что Сергей был ранен на улице.

После задержания Лилия и её адвокаты сменили тактику защиты, выдвинув версию самообороны и утверждая о систематических побоях со стороны мужа. Фотомодель также утверждала, что ударила ножом не глядя, что противоречило её предыдущим показаниям.

В январе 2022 года уголовное дело передали в Дзержинский районный суд. Суд первоначально назначил домашний арест, а затем смягчил меры до запрета определённых действий. В итоге, на первом заседании, суд пришёл к выводу, что убийства не произошло, а имело место лишь «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». В результате Судакова получила условный срок в 4 года, несмотря на требования прокурора о 12 годах.

Однако прокуратура обжаловала этот приговор, и после трех заседаний апелляционного суда коллегия пришла к выводу, что на Гагаринской улице произошло убийство. Судакова теперь должна провести 7 лет в колонии. Решение суда вступило в законную силу.