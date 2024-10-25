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Дополнительный участок получил концессионер строительства трамвайной линии в Шушарах

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

Еще один участок получил подрядчик строительства трамвайной линии в Шушарах с целью реализации проекта. А именно, территорию предприятия «Ленсоветовское».

Как сообщает «Деловой квартал Санкт-Петербург», ООО «БалтНедвижСервис» теперь может распоряжаться еще одним участком площадью более чем 1,69 гектара. Компания будет арендовать надел на срок до ноября 2049 года.

До этого стало известно о старте строительных работ путепровода над КАД. Еще в 2019 году специалисты подписали концессию на эксплуатацию трамвайной линии между Шушарами и Славянкой.

В проект входит возведение трех мостов и четырех путепроводов, а также автоматизированного трамвайного депо. Стоимость работ насчитывает 45 млрд рублей, а завершение 21 километра трамвайной линии запланировано на 2027 год.

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