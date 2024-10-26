В Петербурге утвердили проект межевания для правобережной развязки ШМСД

В Смольном одобрили проект межевания территории, необходимый для строительства правобережной развязки Широтной магистрали скоростного движения. Новая развязка будет расположена на пересечении с Союзным проспектом и проспектом Энергетиков. Об этом отмечается в постановлении, опубликованном 25 октября на официальном сайте правительства Петербурга.

Документ охватывает участок магистрали, который проходит от улицы Коллонтай до Большой Охты. Проект включает в себя не только строительство магистрали от улицы Коллонтай до реки Большая Охта, но и возведение путепровода через железнодорожные пути, что должно значительно улучшить транспортную инфраструктуру в этом районе.

Кроме того, в приложении к постановлению указан список участков, изъятие которых предусмотрено для осуществления строительных работ. Постановление вступит в силу на следующий день после его публикации. За реализацию проекта будет отвечать вице-губернатор Николай Линченко.

Широтная магистраль скоростного движения станет важным элементом транспортной сети города, связывая Западный скоростной диаметр (ЗСД) с кольцевой автодорогой (КАД) и другими трассами Ленинградской области. Строительство магистрали осуществляется в шесть этапов, первый из которых, называемый Витебской развязкой, стартовал весной 2021 года.