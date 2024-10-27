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В Петербурге 11 мигрантов лишили гражданства РФ из-за воинского учета

Паспорт гражданина РФ. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Петербурге пресс-служба Управления МВД по городу сообщила о лишении гражданства Российской Федерации одиннадцати мигрантов. Причина такого решения кроется в их неспособности вовремя поставить себя на воинский учет, что является нарушением существующих законодательных требований.

«Мы выявили одиннадцать приезжих, которые после получения гражданства Российской Федерации не выполнили свою законную обязанность зарегистрироваться на первоначальный воинский учет» — указывается в релизе ведомства.

Данное мероприятие затронуло как мигрантов из стран ближнего зарубежья, так и иностранцев, прибывших из более отдаленных государств. Теперь людям, оказавшимся в подобной ситуации, придется решить вопрос с изменением своего правового статуса или же покидать пределы Российской Федерации.

Напомним, что закон «О воинской обязанности и военной службе» выдвигает требование к гражданам страны обратиться в военный комиссариат для регистрации на воинский учет в течение двух недель с момента обретения гражданства или наступления соответствующего возраста.

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