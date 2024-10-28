В Петербурге бездомные стали умирать в 1,5 раза больше

Благотворительная организация «Ночлежка» представила результаты своего исследования, в рамках которого был впервые рассчитан «индекс смертности бездомных» в России. В Петербурге медианный возраст смерти среди бездомных составляет всего 50 лет, что на 24,4 года меньше средней продолжительности жизни в городе.

Выяснилось, что бездомные люди в среднем умирают на 20 лет раньше своих обеспеченных сверстников. В 2023 году количество смертей среди бездомных в стране превысило 50 тысяч человек.

Наибольшее значение «индекса смертности» было зафиксировано в Краснодарском крае, где он составил 14,04, что делает его самым высоким показателем среди всех российских регионов. Кроме Краснодарского края, другие регионы с высокими показателями смертности среди бездомных включают Петербург (индекс 2,73), Магаданскую область (2,55), Московскую область (2,01) и Москву (1,76). Эти данные были получены в рамках совместного исследования «Ночлежки» и платформы открытых данных «Если быть точным», а результаты опубликованы в издании РБК. Это первая попытка расчета «индекса смертности» среди бездомных по регионам на основе статистических данных Росстата.

Исследование охватило 67 регионов России, где информация была достаточно подробной для вычисления индекса. В расчетах использовались данные о неопознанных телах без документов и лицах без регистрации по месту жительства, что в большинстве случаев касалось бездомных.

В 2023 году в Петербурге скончались 1532 бездомных, что указывает на значительный рост числа смертей по сравнению с предыдущим годом, когда этот показатель составил 1005 человек. Риск смерти от внешних причин, инфекционных заболеваний, а также заболеваний пищеварительной и дыхательной систем у бездомных в 4,2 раза выше, чем у остальных жителей Петербурга.