Исполнителя известного хита «Я убью тебя, лодочник» Лебединского обвинили в экстремизме

Исполнитель известного хита 90-х «Я убью тебя, лодочник», более известный под псевдонимом Профессор Лебединский, оказался под давлением общественности из-за своих резких высказываний о России.

Его настоящая фамилия — Алексей, и его действия вызвали серьезные сомнения о его адекватности. В этом контексте председатель движения «Зов Народа» Сергей Зайцев в интервью 360.ru высказал мнение, что было бы справедливо возбудить уголовное дело против певца. Организация уже подала соответствующее обращение в Генеральную прокуратуру, сообщил портал 360.ru.

Зайцев охарактеризовал Лебединского как «когда-то известного артиста, а ныне выжившего из ума психопата», добавив, что тот «открывает свой рот против президента и чеченского народа», тем самым занимается явным публичным экстремизмом. Он также подчеркнул, что артист пропагандирует ненависть и кровопролитие, и по его мнению, «по-хорошему, ему место в психиатрической лечебнице».

Среди вызывающих наибольшее внимание высказываний Лебединского — его комментарии, сделанные в одном из интервью украинским СМИ, где он утверждает, что Россия должна «попросить прощения у Украины и поклониться ей в ноги». Кроме того, музыкант в своих социальных сетях охарактеризовал чеченский народ как заложников главы республики Рамзана Кадырова.