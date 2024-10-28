Петербургские таксисты не поддержали идею установки перегородок в салонах

Предложение городского парламентария об оснащении такси перегородками между водителем и пассажирами не получило поддержки от перевозчиков в Санкт-Петербурге. В компании «Максим» заявили, что осуществить такую инициативу технически невозможно.

Представители компании пояснили, что установка перегородки не предусмотрена заводской конструкцией автомобилей, и соответствующий технический регламент Таможенного союза строго запрещает внесение подобных изменений. За нарушение этого регламента водителям может грозить штраф. Кроме того, перегородки оказывают влияние на циркуляцию воздуха в салоне и изменяют температурный и влажностный режим, который предусмотрен производителем, сообщил Форпост.

«Установка защитных экранов или зонирующих перегородок значительно снижает безопасность дорожного движения», — подчеркнули в компании «Максим».

В дополнение к этому, в агрегаторе отметили, что 98% перевозчиков в регионах — это самозанятые водители, использующие свои личные автомобили для работы. Они не будут устанавливать перегородки, так как используют свои машины и для личных нужд.