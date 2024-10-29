Забытые радости: места в Петербурге, где взрослым можно покататься на качелях

В современном мире, полном суеты и забот, иногда так хочется окунуться в детство и насладиться простыми радостями жизни. Gazeta.SPb собрала подборку о местах в Петербурге, где взрослые могут покататься на качелях и снова почувствовать себя беззаботно.
Брусницын
Адрес: Кожевенная линия, 30
Бывшая кожевенная фабрика вернулась к жизни: открылись новые кафе и выставки, а на набережной появились арт-объекты. Здесь можно не только позагорать на шезлонгах в летнее время, но и покататься на качелях — обычных или садовых.
В городском пространстве открывается вид на Финский залив. На территории также есть прогулочная зона, концертные и клубные площадки и музыкальные бары.
Никольские ряды
Адрес: улица Садовая, 62А
Никольские ряды — это общественное и event-пространство, расположенное в историческом центре Петербурга. Это уютный двор, окружённый живописными достопримечательностями.
Здесь можно отдохнуть, поиграть в мини-гольф, перекусить и провести мероприятия любого масштаба. Пространство предлагает гостям зоны отдыха (конечно, с качелями) и многое другое.
Планетарий №1
Адрес: набережная Обводного канала, 74
Вблизи Планетария №1 на Обводном канале расположена уютная лаунж-зона. Здесь можно покачаться на качелях, отдохнуть в гамаке, поиграть в настольный теннис или насладиться музыкой. В хорошую погоду часто проходят лекции и концерты.
Планетарий №1 с куполом диаметром 37 метров расположен в здании самого большого исторического газгольдера России. Основной зал оборудован 40 мощными проекторами, объединёнными в единую систему.
Общественное пространство на набережной реки Макарова
На территории пространства специалисты высадили хвойные и лиственные деревья, многолетние растения и украсили пространство живыми изгородями из кустарников.
Для тех, кто предпочитает спокойный отдых, установлены шезлонги, качели и скамейки. Спортивная зона состоит из трёх отдельных площадок для скейтбординга и катания на роликовых коньках.
Общественное пространство на Карповке
В этом городском пространстве на Петроградской стороне можно отдохнуть в тёплое время года и весело провести время даже зимой.
Здесь есть качели с видом на набережную и проплывающие мимо катера, а ещё детская площадка с развивающими элементами и даже диджейский пульт.
Остров фортов
Адрес: Цитадельское шоссе, 14
Летом 2020 года в Кронштадте открылся музейно-исторический парк «Остров фортов». Его главная достопримечательность — Аллея героев российского флота.
Также на территории парка есть детские игровые площадки, верёвочный парк, панорамные качели на 28 человек, пруд и фуд-корт. Кроме того, отсюда открывается великолепный вид на Финский залив.
Общественное пространство на Верхнем Суздальском озере
Большая часть территории отведена под пляж и песчаный променад. Здесь есть спортивные зоны с тренажёрами, волейбольная площадка и зона для воркаута, детские игровые площадки, удобные лежаки, скамейки и кабинки для переодевания.
Также предусмотрены велопарковки и пешеходные дорожки. И, конечно, качели с прекрасным видом на озеро.