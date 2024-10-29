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Забытые радости: места в Петербурге, где взрослым можно покататься на качелях

Фото: официальная группа "Брусницын, культурный квартал" "ВКонтакте"

В современном мире, полном суеты и забот, иногда так хочется окунуться в детство и насладиться простыми радостями жизни. Gazeta.SPb собрала подборку о местах в Петербурге, где взрослые могут покататься на качелях и снова почувствовать себя беззаботно.

Брусницын

Адрес: Кожевенная линия, 30

Бывшая кожевенная фабрика вернулась к жизни: открылись новые кафе и выставки, а на набережной появились арт-объекты. Здесь можно не только позагорать на шезлонгах в летнее время, но и покататься на качелях — обычных или садовых.

В городском пространстве открывается вид на Финский залив. На территории также есть прогулочная зона, концертные и клубные площадки и музыкальные бары.

Никольские ряды

Забытые радости: места в Петербурге, где взрослым можно покататься на качелях
Фото: baltphoto/Валентин Егоршин

Адрес: улица Садовая, 62А

Никольские ряды — это общественное и event-пространство, расположенное в историческом центре Петербурга. Это уютный двор, окружённый живописными достопримечательностями.

Здесь можно отдохнуть, поиграть в мини-гольф, перекусить и провести мероприятия любого масштаба. Пространство предлагает гостям зоны отдыха (конечно, с качелями) и многое другое.

Планетарий №1

Забытые радости: места в Петербурге, где взрослым можно покататься на качелях
Фото: официальная группа «Планетарий 1» «ВКонтакте»

Адрес: набережная Обводного канала, 74

Вблизи Планетария №1 на Обводном канале расположена уютная лаунж-зона. Здесь можно покачаться на качелях, отдохнуть в гамаке, поиграть в настольный теннис или насладиться музыкой. В хорошую погоду часто проходят лекции и концерты.

Планетарий №1 с куполом диаметром 37 метров расположен в здании самого большого исторического газгольдера России. Основной зал оборудован 40 мощными проекторами, объединёнными в единую систему.

Общественное пространство на набережной реки Макарова

На территории пространства специалисты высадили хвойные и лиственные деревья, многолетние растения и украсили пространство живыми изгородями из кустарников.

Для тех, кто предпочитает спокойный отдых, установлены шезлонги, качели и скамейки. Спортивная зона состоит из трёх отдельных площадок для скейтбординга и катания на роликовых коньках.

Общественное пространство на Карповке

В этом городском пространстве на Петроградской стороне можно отдохнуть в тёплое время года и весело провести время даже зимой.

Здесь есть качели с видом на набережную и проплывающие мимо катера, а ещё детская площадка с развивающими элементами и даже диджейский пульт.

Остров фортов

Забытые радости: места в Петербурге, где взрослым можно покататься на качелях
Фото: baltphoto/Надежда Цветкова

Адрес: Цитадельское шоссе, 14

Летом 2020 года в Кронштадте открылся музейно-исторический парк «Остров фортов». Его главная достопримечательность — Аллея героев российского флота.

Также на территории парка есть детские игровые площадки, верёвочный парк, панорамные качели на 28 человек, пруд и фуд-корт. Кроме того, отсюда открывается великолепный вид на Финский залив.

Общественное пространство на Верхнем Суздальском озере

Большая часть территории отведена под пляж и песчаный променад. Здесь есть спортивные зоны с тренажёрами, волейбольная площадка и зона для воркаута, детские игровые площадки, удобные лежаки, скамейки и кабинки для переодевания.

Также предусмотрены велопарковки и пешеходные дорожки. И, конечно, качели с прекрасным видом на озеро.

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