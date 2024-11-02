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Россиянам объяснили, как защититься от новых схем мошенников

Фото: Baltphoto/Роман Киташов

Научный сотрудник Института компьютерных наук и кибербезопасности Петербургского политехнического университета Петра Великого Николай Соболев ответил на актуальный, как защититься от мошенников, которые используют различные схемы для обмана граждан.

На телеканале «Санкт-Петербург» Соболев отметил, что современные мошеннические схемы продолжают эволюционировать, и каждый день появляются новые способы обмана, способные вводить в заблуждение даже самых внимательных пользователей. Он напомнил, что при получении звонков с неизвестных номеров лучше не отвечать, поскольку это может быть попытка манипуляции со стороны мошенников.

По его словам, любая мошенническая схема обычно строится по общему сценарию. В первую очередь, мошенники стремятся завоевать доверие жертвы, выдавая себя за сотрудников банков или правоохранительных органов и предлагая ввести код, пришедший в смс-сообщении. Это позволяет им получить доступ к аккаунтам в социальных сетях и другим важным ресурсам, таким как Госуслуги.

Соболев также упомянул о другом способе обмана: злоумышленники могут отправить жертве сообщение с вопросом: «Это ты на фото?» вместе с файлом, который содержит вирус. Этот файл может вызывать установку вредоносного приложения на устройство, способного украсть личные данные пользователя. Эксперт советует быть осторожными и не открывать файлы с расширением «.apk», так как легитимные фотографии не могут иметь такой формат.

Кроме того, мошенники могут создавать фейковые аккаунты в мессенджерах, выдавая себя за начальников сотрудников. Получив сообщение о проверке, жертва может быть напугана и ответить на звонок, где вновь сталкивается с теми же схемами. Соболев настоятельно рекомендует сверять номера, с которых приходят сообщения, с записями в телефонной книге, а также консультироваться с начальством о достоверности информации.

В качестве одного из наиболее современных методов мошенничества он выделил технологии дипфейков, которые позволяют подделывать голоса и изображения. Жертве может прийти сообщение, записанное голосом близкого человека, что вводит в заблуждение.

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