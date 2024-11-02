В Петербурге лихачка вела автомобиль с малышом на руках

В Петербурге правоохранительные органы привлекли к административной ответственности 53-летнюю женщину, управлявшую автомобилем с маленьким ребенком на руках. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Полицейские обнаружили видеозапись данного инцидента, размещенную в интернете, на которой видно, как женщина держит на руках одного ребенка, в то время как второй малыш сидит рядом на пассажирском сидении без детского кресла и не пристегнут. После просмотра записи сотрудники полиции сумели установить личность водителя.

В результате правонарушения женщине было назначено наказание в виде штрафа, который составит три тысячи рублей, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.