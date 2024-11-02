Поезда из Петербурга в Калининград изменят расписание зимой

Федеральная пассажирская компания (ФПК), которая является дочерней структурой РЖД, объявила об изменениях в расписании некоторых поездов, следующих в направлении Калининграда. Эта информация появилась в официальном Telegram-канале компании.

Изменения вступят в силу с 15 декабря текущего года. В частности, поезд №80/79, который соединяет Калининград и Петербург, будет отправляться из Калининграда в 07:25 вместо предыдущего времени 15:47. Также изменится время отправления поезда из Санкт-Петербурга, которое теперь составит 18:06 вместо 10:03.

Фирменный поезд №29/30 «Янтарь», курсирующий между Москвой и Калининградом, начнет свое движение из столицы в 20:39, что на 42 минуты позже, чем ранее установленное время отправления в 19:57. Однако время отправления из Калининграда останется без изменений. Поезд №147/148, который также соединяет Москву с Калининградом, будет отправляться из Москвы на одну минуту раньше — в 14:14.

Компания отметила, что поезда следуют через территорию Литвы, но при этом не осуществляют посадку и высадку пассажиров. В каждом составе может находиться не более 300 человек.