  • 18+

  • Сегодня

    03.11.24, Вс

    Погода

    +2°

  • 18+

  • Курсы валют

    $97.44 €105.84 ¥13.64

Поезда из Петербурга в Калининград изменят расписание зимой

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

Федеральная пассажирская компания (ФПК), которая является дочерней структурой РЖД, объявила об изменениях в расписании некоторых поездов, следующих в направлении Калининграда. Эта информация появилась в официальном Telegram-канале компании.

Изменения вступят в силу с 15 декабря текущего года. В частности, поезд №80/79, который соединяет Калининград и Петербург, будет отправляться из Калининграда в 07:25 вместо предыдущего времени 15:47. Также изменится время отправления поезда из Санкт-Петербурга, которое теперь составит 18:06 вместо 10:03.

Фирменный поезд №29/30 «Янтарь», курсирующий между Москвой и Калининградом, начнет свое движение из столицы в 20:39, что на 42 минуты позже, чем ранее установленное время отправления в 19:57. Однако время отправления из Калининграда останется без изменений. Поезд №147/148, который также соединяет Москву с Калининградом, будет отправляться из Москвы на одну минуту раньше — в 14:14.

Компания отметила, что поезда следуют через территорию Литвы, но при этом не осуществляют посадку и высадку пассажиров. В каждом составе может находиться не более 300 человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Поезда из Петербурга в Калининград изменят расписание зимой

    Поезда из Петербурга в Калининград изменят расписание зимойНовости
    Федеральная пассажирская компания (ФПК), которая является дочерней структурой РЖД, объявила об изменениях в расписании некоторых…

      В Петербурге лихачка вела автомобиль с малышом на руках

        В Петербурге лихачка вела автомобиль с малышом на рукахНовости
        В Петербурге правоохранительные органы привлекли к административной ответственности 53-летнюю женщину, управлявшую автомобилем с маленьким ребенком…

          На станции метро «Театральная» в Петербурге ищут подрядчика для уборки

            На станции метро «Театральная» в Петербурге ищут подрядчика для уборкиНовости
            На строящейся станции метро «Театральная» в Санкт-Петербурге объявили о поиске подрядчика для выполнения работ по…

              «Зенит» уверенно выиграл матч против махачкалинского «Динамо» со счетом 2:1

                «Зенит» уверенно выиграл матч против махачкалинского «Динамо» со счетом 2:1Новости
                В субботу, 2 ноября, в рамках 14-го тура Премьер-лиги, состоялись два матча, среди которых встреча…

                  Россиянам объяснили, как защититься от новых схем мошенников

                    Россиянам объяснили, как защититься от новых схем мошенниковНовости
                    Научный сотрудник Института компьютерных наук и кибербезопасности Петербургского политехнического университета Петра Великого Николай Соболев ответил…

                      Студенты Петербурга получат 1000 рублей за четырехчасовую работу по уборке снега

                        Студенты Петербурга получат 1000 рублей за четырехчасовую работу по уборке снегаНовости
                        Спикер парламента Петербурга Александр Бельский назвал сумму, которую смогут зарабатывать студенты, принимая участие в зимней…