На месте бывшего Троицкого рынка построят жилой дом

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга одобрил проект строительства многоквартирного жилого дома на набережной реки Фонтанки, 130А. Такое решение появилось на официальном сайте ведомства и стало значимой вехой в развитии городской застройки.

Ранее на этом участке находился Троицкий рынок, который считается одной из старейших торговых площадок города. С 1936 года по 1970-е годы здесь функционировал колхозный рынок, привлекавший жителей и гостей Петербурга. В 2021 году Троицкий рынок был демонтирован, а освободившаяся территория подготовлена для новой застройки.

В соответствии с заключением КГИОП, новый проект включает в себя строительство жилого дома с переменной этажностью, в который войдут встроенные коммерческие помещения и подземная парковка. Высота здания будет колебаться от 17 до 24 метров