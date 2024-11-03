Россиянам назвали самые богатые витамином D продукты

Витамин D, также известный как «солнечный» витамин, вырабатывается в коже под воздействием ультрафиолетового излучения. Однако продолжительное пребывание на солнце увеличивает риск развития рака кожи и может ускорить её старение. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) поделилась информацией о продуктах, которые наиболее эффективно помогают восполнить запасы витамина D в организме.

Первым и наиболее значимым источником витамина D среди продуктов питания является лосось. Рыба не только вкусна, но и богата этим важным нутриентом. Кроме лосося, значительное количество витамина D содержится в рыбьем жире и сельди. Также полезными являются рыбные консервы, такие как сардины и тунец, которые могут служить отличными источниками этого витамина. Важно отметить, что некоторые продукты обогащаются витамином D производителями, и информация о его содержании обычно указывается на упаковке.

Роспотребнадзор также уточнил, что небольшое количество витамина D можно получить из яиц, сыра, говяжьей печени и сливочного масла, однако набрать необходимую суточную норму исключительно с помощью этих продуктов будет затруднительно.