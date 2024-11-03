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Русский музей предупредил о мошенниках, продающих билеты на выставку Брюллова

Фото: Baltphoto/Надежда Цветкова

Русский музей выступил с предупреждением о появлении фальшивых сайтов, на которых злоумышленники предлагают билеты на выставку «Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К.П. Брюллова». Эти ресурсы не имеют никакого отношения к музею, однако используют его дизайн для получения прибыли.

Кроме того, существуют и другие проблемы, связанные с поддельными билетами. Некоторые сайты продают билеты на выставку с большой наценкой. В Русском музее предусмотрена специальная система льгот. Например, стоимость билета для пенсионеров на специальный сеанс составляет 450 рублей, в то время как на других ресурсах цена может достигать 1700 рублей.

При покупке билетов посетителям рекомендуется тщательно проверять, на каком сайте они находятся. Официальный сайт Русского музея использует актуальный логотип, тогда как мошеннические сайты могут публиковать старые версии логотипов, чтобы избежать проблем с правоохранительными органами. Также важно обратить внимание на доменное имя: страница для покупки билетов на сайте Русского музея имеет адрес https://ticket.rusmuseum.ru.

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