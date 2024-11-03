  • 18+

  • Сегодня

    03.11.24, Вс

    Погода

    +1°

  • 18+

  • Курсы валют

    $97.55 €106.14 ¥13.67

Возобновились прямые авиаперелеты из Пулково в Нальчик

Фото: Baltphoto

В Петербурге официально открылось авиасообщение с столицей Кабардино-Балкарии. Первый рейс из аэропорта Пулково в Нальчик вылетел с полной загрузкой пассажиров. После успешного приземления его встретили традиционной водяной аркой, что стало символичным началом нового маршрута.

Время в пути составило 3 часа 50 минут, что аналогично перелету из Пулково в Минеральные Воды, однако новый рейс окажется более доступным благодаря включению в государственную программу субсидирования авиаперелетов по стране. Рейсы выполняются на самолете Airbus A319, что обеспечивает высокий уровень комфорта для пассажиров.

Льготные цены на авиабилеты, как ожидается, значительно повысят пассажиропоток между Петербургом и Нальчиком, поскольку стоимость билета не превысит 10 950 рублей. Субсидирование данного рейса осуществляется за счет нескольких источников: 30% из бюджета Петербурга, 31% из бюджета Кабардино-Балкарии и 39% из федерального бюджета.

В осенне-зимний период самолеты будут совершать полеты дважды в неделю: по пятницам и воскресеньям. Вылет из Петербурга запланирован на 14:00, прибытие в Нальчик — в 18:05. Обратные рейсы будут отправляться в 19:15, а прибытие в Петербург запланировано на 23:05.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Врач Лихачев объяснил, что людям с онкозаболеваниями противопоказана физиотерапия

    Врач Лихачев объяснил, что людям с онкозаболеваниями противопоказана физиотерапияМедицина
    Пациентам, у которых наблюдается высокая температура или диагностированы онкологические процессы, не рекомендуется проводить сеансы физиотерапии.…

      В Русском музее состоится ежегодная акция «Ночь искусств»

        В Русском музее состоится ежегодная акция «Ночь искусств»Культура
        В Петербурге состоится традиционная всероссийская акция «Ночь искусств», которая пройдет 3 и 4 ноября. Это…

          На станции метро «Юго-Западная» в Петербурге установили стеклянный купол

            На станции метро «Юго-Западная» в Петербурге установили стеклянный куполНовости
            На вестибюле строящейся станции метро «Юго-Западная», также известной как «Казаковская», в Петербурге завершили установку стеклянного…

              Сборная юниорок из Петербурга заняла первое место в командном первенстве России по гимнастике

                Сборная юниорок из Петербурга заняла первое место в командном первенстве России по гимнастикеНовости
                Сборная юниорок из Петербурга продемонстрировала выдающиеся результаты на командном первенстве России по спортивной гимнастике, заняв…

                  Возобновились прямые авиаперелеты из Пулково в Нальчик

                    Возобновились прямые авиаперелеты из Пулково в НальчикНовости
                    В Петербурге официально открылось авиасообщение с столицей Кабардино-Балкарии. Первый рейс из аэропорта Пулково в Нальчик…

                      Певец Сергей Лазарев принес извинения за свое поведение и прыжки в эфире

                        Певец Сергей Лазарев принес извинения за свое поведение и прыжки в эфиреКультура
                        Певец Сергей Лазарев поделился своими мыслями о эмоциональном всплеске, который произошел во время спецвыпуска шоу…