Возобновились прямые авиаперелеты из Пулково в Нальчик

В Петербурге официально открылось авиасообщение с столицей Кабардино-Балкарии. Первый рейс из аэропорта Пулково в Нальчик вылетел с полной загрузкой пассажиров. После успешного приземления его встретили традиционной водяной аркой, что стало символичным началом нового маршрута.

Время в пути составило 3 часа 50 минут, что аналогично перелету из Пулково в Минеральные Воды, однако новый рейс окажется более доступным благодаря включению в государственную программу субсидирования авиаперелетов по стране. Рейсы выполняются на самолете Airbus A319, что обеспечивает высокий уровень комфорта для пассажиров.

Льготные цены на авиабилеты, как ожидается, значительно повысят пассажиропоток между Петербургом и Нальчиком, поскольку стоимость билета не превысит 10 950 рублей. Субсидирование данного рейса осуществляется за счет нескольких источников: 30% из бюджета Петербурга, 31% из бюджета Кабардино-Балкарии и 39% из федерального бюджета.

В осенне-зимний период самолеты будут совершать полеты дважды в неделю: по пятницам и воскресеньям. Вылет из Петербурга запланирован на 14:00, прибытие в Нальчик — в 18:05. Обратные рейсы будут отправляться в 19:15, а прибытие в Петербург запланировано на 23:05.