Петербуржцев в День народного единства ждет солнечная погода

Синоптик Михаил Леус сообщил, что гребень антициклона, приходящий с запада, определит погодные условия в Ростове-на-Дону. Он сделает погоду преимущественно солнечной, снизит вероятность осадков и поможет удержать температуру в пределах слабо положительных значений.

Сегодня воздух в городе прогреется до 1–3 градусов тепла, а в области температура поднимется до 4 градусов. Ветер будет северо-западным со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти и составит 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормальных показателей.

Однако уже во вторник в Петербурге ожидаются мокрый снег и снег с дождем, начиная с обеденного времени. Температура воздуха останется в пределах 1–3 градусов тепла.