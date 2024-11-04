За два дня «зимние» травмы из-за гололедицы получили три петербуржца

В Петербурге начался сезон зимних травм, и уже в минувшие выходные три человека пострадали из-за гололеда, сообщает агентство новостей «Оперативное прикрытие».

Первый инцидент произошел в воскресенье, 3 ноября, когда 33-летний мужчина поскользнулся на улице Димитрова в районе Купчино. В результате падения он сломал левую ногу и был срочно доставлен в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. Врачи зафиксировали перелом с помощью гипса.

В тот же день, около 20:00, 30-летний мужчина, проживающий в Полюстрово, также стал жертвой гололеда. Он упал в Калининском районе, получив рвано-ушибленные раны лица и правого плеча. Пострадавшему оказали медицинскую помощь в травмпункте, после чего его отпустили домой.

Сегодня, 4 ноября, около 8:30 на остановке у дома № 92 по Большому Сампсониевскому проспекту женщина поскользнулась на льду, когда выходила из автобуса. Ее отправили в больницу для обследования.