  • 18+

  • Сегодня

    04.11.24, Пн

    Погода

    +1°

  • 18+

  • Курсы валют

    $97.55 €106.14 ¥13.67

За два дня «зимние» травмы из-за гололедицы получили три петербуржца

Фото: Baltphoto/Елена Еликова

В Петербурге начался сезон зимних травм, и уже в минувшие выходные три человека пострадали из-за гололеда, сообщает агентство новостей «Оперативное прикрытие».

Первый инцидент произошел в воскресенье, 3 ноября, когда 33-летний мужчина поскользнулся на улице Димитрова в районе Купчино. В результате падения он сломал левую ногу и был срочно доставлен в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. Врачи зафиксировали перелом с помощью гипса.

В тот же день, около 20:00, 30-летний мужчина, проживающий в Полюстрово, также стал жертвой гололеда. Он упал в Калининском районе, получив рвано-ушибленные раны лица и правого плеча. Пострадавшему оказали медицинскую помощь в травмпункте, после чего его отпустили домой.

Сегодня, 4 ноября, около 8:30 на остановке у дома № 92 по Большому Сампсониевскому проспекту женщина поскользнулась на льду, когда выходила из автобуса. Ее отправили в больницу для обследования.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Фигуристка Медведева раскрыла детали отношений с Тутберидзе после ОИ-2018

    Фигуристка Медведева раскрыла детали отношений с Тутберидзе после ОИ-2018Новости
    Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась своими мыслями о взаимоотношениях с заслуженным…

      Святая Матрона выступила с предупреждением к миру: события ведут к судьбоносному выбору

        Святая Матрона выступила с предупреждением к миру: события ведут к судьбоносному выборуНовости
        Святая Матрона Московская сделала важное предсказание о том, что 2024 год станет временем серьезного выбора…

          Британские археологи обнаружили карту, ведущую к Ноеву ковчегу

            Британские археологи обнаружили карту, ведущую к Ноеву ковчегуКультура
            Сотрудники Британского музея сделали важное открытие, расшифровав самую древнюю карту в мире, которая может указать…

              «Лахта Центр» засияет цветом российского триколора в честь Дня народного единства

                «Лахта Центр» засияет цветом российского триколора в честь Дня народного единстваНовости
                В Петербурге «Лахта Центр» поздравит жителей города с Днем народного единства. В понедельник, 4 ноября,…

                  Названы фильмы с рекордным количеством ляпов

                    Названы фильмы с рекордным количеством ляповКультура
                    Кинематограф изобилует различными ошибками, и многие знаменитые фильмы не стали исключением. В этом обзоре рассмотрим…

                      В Мариинском театре открылся новый камерный зал имени Стравинского

                        В Мариинском театре открылся новый камерный зал имени СтравинскогоНовости
                        На новой сцене Мариинского театра в Петербурге состоялось торжественное открытие камерного концертного зала, который получил…