В Мариинском театре открылся новый камерный зал имени Стравинского

На новой сцене Мариинского театра в Петербурге состоялось торжественное открытие камерного концертного зала, который получил имя знаменитого композитора Игоря Стравинского. Об этом сообщили в пресс-службе театра. Зал располагается на седьмом этаже новой сцены и вмещает до 500 зрителей. Летом гости смогут выходить на открытую террасу, откуда открывается живописный вид на историческую часть города.

Камерный зал имени Стравинского стал шестой и самой крупной камерной сценой Мариинского театра. Его многофункциональные возможности позволяют организовывать не только небольшие сольные концерты исполнителей, но и полноценные симфонические программы.

В честь открытия нового зала прошел торжественный концерт, на котором выступили лауреаты Международного конкурса имени П.И. Чайковского разных лет.