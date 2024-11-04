Синоптик Колесов предупредил, что зима в Петербурге будет снежной

Зима 2024-2025 годов в Петербурге может оказаться снежной. Об этом заявил главный синоптик города Александр Колесов в интервью изданию «ДП».

По его словам, согласно последним расчетам, следующая зима в Петербурге будет близка к нормальным температурным показателям, что подразумевает средние значения от -7 до -11 градусов по Цельсию. В то же время ожидается, что количество осадков превысит норму, составив 130–140% от среднестатистических значений.

Александр Колесов также отметил, что, учитывая климатические особенности региона, петербуржцы столкнутся не только со снегопадами, но и с частыми оттепелями.