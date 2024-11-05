В Петербурге открылась выставка, посвящённая отечественным учёным и инженерам

В Петербурге продолжает свою работу совместная выставка Политехнического музея и Центра выставочных залов «Манеж». Выставка проходит под научным кураторством НИЦ «Курчатовский институт». Она посвящена выдающимся российским учёным и инженерам-изобретателям, которые внесли значительный вклад в создание научно-технического могущества страны и определили новые направления в развитии современной науки.

Корреспондент Gazeta.SPb посетил выставку и отметил, что Политехнический музей впервые представляет свои уникальные коллекции в Петербурге. Экспозиция показала достижения и потенциал российской научной и инженерной школы, а также российский вклад в глобальный научно-технический прогресс. Множество экспонатов, отражающих историю науки и техники, не выставлялись на обозрение несколько десятилетий. Кроме того, на выставке показали новые предметы, поступившие в фонды музея совсем недавно.

Выставка включила в себя мультимедийные инсталляции, в рамках которых созданы «кабинеты учёных». Эти кабинеты позволяют посетителям познакомиться с биографиями выдающихся российских учёных, конструкторов и инженеров, которые стали первопроходцами в различных научных и технических областях. Их научные достижения оказали прямое влияние на развитие многих направлений современной науки и техники.

Структура выставки состоит из восьми разделов: «Ресурсы», «Движение», «Энергия», «Информация», «Окружение», «Полёт», «Жизнь» и «Природоподобие».

Партнёрами выставки стали научные, производственные и промышленные госкорпорации, конструкторские бюро, музеи и частные коллекционеры из России. Отметим, что мероприятие продлится до 9 февраля 2025 года.